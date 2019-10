Зняти прилог о роботи НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Тих дньох НВУ „Руске слово” нащивела телевизийна екипа портала http://www.foruminfo/rs зоз Приєполя.

Участвуюци у проєкту, наша Установа приказана як традицийни медий рускей националней меншини котри през вецейдеценийне информованє на руским язику пестує и свой язик, културу и други слупи идентитета нашей националней заєднїци.

Роботу НВУ „Руске слово” представели директор др Борис Варґа, главни одвичательни редактор новинох „Руске слово” Иван Сабадош и лекторка Блажена Хома Цветкович.

Проєкт у котрим зняти тот прилог потримала ЕУ прейґ програми ЕУ ПРО, а мож го одпатриц на тим линку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)