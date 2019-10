Русиновци однєсли побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – У седмим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 29. септембра, пред числену публику ФК „Русинˮ победзел ФК „Славия” зоз Пивнїц з резултатом 2꞉1 (0꞉1).

Русин наступел у составе: М. Надь, Д. Веселинович, Б. Надь, Р. Ланчужанин, И. Маньош, Ф. Вуйович, В. Вуйович, С. Дюканович, Б. Бранкович, Д. Будински, Д. Давидович, на замени були К. Боднар, Б. Голик, а ґоли за Русин з тей нагоди посцигли Бранкович и Давидович.

ФК „Русин” тераз на осмим месце на таблїчки, а шлїдуюце 8. коло одбавя на нєдзелю 6. октобра у Раткове, процив ФК „Раднички 1918” .

