Отримана руска манифестация у Горватскей „Кед голубица лєцела”

ВИНКОВЦИ/СТАРИ ЯНКОВЦИ/ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Републики Горватскей (РГ), у Винковцох, Старих Янковцох и у Петровцох прешлого викенду отримана Културна манифестация „Кед голубица лєцела”.

Програма почала пияток, соботу у рамикох манифестациї отримане зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох у Винковцох, а потим у Петровцох после Служби Божей и панахиди за упокоєну Любку Фалц у церкви Покрову Пресвятей Богородици и вистави Марти Баданяк и Антониї Полян „Руснаков мозаїк”, у Доме култури отримана удатна културно-уметнїцка програма „Кед голубица лєцела” у хторей наступели члени културно-уметнїцких дружтвох зоз вецей местох.

Манифестацию отворел Мийо Шайтош, а после ше на бини зменьовали шпиванка и танєц домашнїх членох Дружтва „Руснак”, Руснацох зоз Осиєку, и госцох зоз ческого и мадярского културно-уметнїцкого дружтва. Найвекше нєсподзиванє принєсли госци з Лемковини з Польскей, односно ґрупа „Терочка” зоз Ґорлицох. Публика була одушевена же розуми бешеду и же шпив исти як и наш.

Тогорочну Културну манифестацию „Кед голубица лєцела” орґанизовали Дружтво Руснацох „Руснак” под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей. Сопокровителє манифестациї општини Стари Янковци и Боґдановци, Рада рускей националней меншини Городу Вуковар и Представнїк рускей националней меншини Городу Заґреб, а соорґанизаторе Месни одбор Петровци и ДОД Петровци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)