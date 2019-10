Тринаста сезона сериялу „Кельо ше познаме” на РТВ

НОВИ САД – Тих дньох Телевизия Войводини почнє емитовац нови сериял квиза под назву „Кельо ше познаме”, котри часц проєкта Покраїнского секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци под назву „Афирмация мултикултурализма и толеранциї у Войводини – мира за змоцньованє медзисобного довирия при младих”, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Тринасти циклус реализовани у двох вецейязичних фазох змаганя, та ше и квиз будзе емитовац на сербским, мадярским, румунским, словацким и руским язику. Школяре ше за змаганє пририхтовали хаснуюци публикацию „Войводянски мозаик” авторох Александри Попович и Золтана Ардєлана. Найуспишнєйши у змаганю як награду достаню едукативне путованє до Румуниї.

– Пририхтуєме тринац епизоди у тим сериялу. У перших дзевец епизодох прикажеме школярох и їх професорох котри участвовали у квизу, и по єдно реґионалне змаганє. Потим будземе мац три емисиї полуфиналних змаганьох котри зняти у студию Дунай и єдно финалне змаганє. По законченю тринац епизодох, прикажеме и наградне путованє, гварела редакторка серияла Анамария Сакач-Ерделї.

Ресорни покраїнски секретар Михаль Нїлаш визначел же сотруднїцтво котре тирва уж тринац роки медзи Покраїнску владу и РТВ-ом винїмкове, а Покраїнска влада и його секретарият як и тота медийна хижа зробели шицко же би тот квиз бул успишни и хасновити дзецом.

Заменїк ґенералного директора РТВ-а Йожеф Клем гварел же тот проєкт барз важни младим же би ше лєпше упознали и так ище баржей почитовали єдни других, бо шицко тото приведзе и до векшей толеранциї и соживота.

Премиєра квиза будзе. октобра на другей програми Радио-телевизиї Войводини на 11,30 годзин, кед будзе емитована емисия титлована на словацки язик. Уж ютредзень на 10,05 годзин на першей програми РТВ-а будзе емитована перша епизода по сербски. Тиж на соботу на 15,30 годзин на другей програми будзе приказана и епизода титлована на руски язик, а потим и на других язикох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)