Од нєшка заварта драга Вербас-Србобран

ВЕРБАС/СРБОБРАН – Од нєшка, 2. октобра по 21. октобер, пре подполну реконструкцию драги од Вербасу по Србобран, за транспорт будзе заварта часц драги I б шора, од Т розкрижя спрам Србобрану до злучованя з улїцу Миливоя Чобанского котра почала 16. септембра, по уключенє на авто-драгу А-1. Превозки ше на авто-драгу годни уключовац при Змаєву и Фекетичу.

Роботи окончує Конзорциюм „Войпут-Юґокоп, а покля тирва реконструкция, на драги будзе поставена дочасова сиґнализация котру учашнїки у транспорту длужни почитовац.

