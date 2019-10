Друженє старих отримане у Коцуре

КОЦУР – Вчера, 1. октобра, коцурски парохиялни Каритас орґанизовал друженє за старих, з нагоди октобра – Мешаца старих особох. На тим друженю було вецей як трицец старши особи, а з нїма була шестра Михаїла Воротняк, як и волонтере Каритасу.

Учашнїки ше дружели, мали рекреативни бависка, дакус и танцовали и шпивали. Найвеселши и найсхопнєйши у бавискох достали скромни награди, а єдна волонтерка шицких почасцела и зоз торту.

– Єст єдно красне виреченє, а воно гвари ,,Крашнє буц стари”.Старосц може буц и красна и шицки бизме требали буц подзековни же зме нєшка сцели и могли присц – гварела шестра Михаїла.

Вона здогадла шицких присутних на значенє мешаца октобра, як и на волонтерох котри шицко потримую и укладаю свой труд и час.

На тим друженю бул дати простор и гуманосци, та так ше позберали пенєжни средства як помоц за Матея Дудаша котрому потребне пойсц на терапиї до иножемства.

– То и єдна з мисийох Каритасу, помогнуц шицким тим котри у потреби – визначела за конєц шестра Михаїла Воротняк.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)