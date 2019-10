У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, котра по новей програмскей шеми почина на 20,30 годзин, будзе емитовани знїмок театралней представи „Потвори” хтору по власним тексту режирал Звонимир Павлович зоз драмским ансамблом Руского културного центру з Нового Саду у сотруднїцтве зоз Руским народним театром „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура.

У другей часци штвартковей емисиї будзе емитовани прилог о нашому визначному писательови, новинарови и ґлумцови Миколови Скубанови.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

