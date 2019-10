Медзи успишнима каратистами Гайдука и Сара Планчак

НОВИ БЕЧЕЙ – Прешлей нєдзелї отримане Першенство Войводини у каратеу за кадетох и юниорох на котрим участвовали и спортисти зоз Карате клубу „Гайдук” Кула, а медзи котрима значни успих посцигла и спортистка Сара Планчак зоз Руского Керестура котра тренира у спомнутим клубу.

У поєдинєчней катеґориї златну медалю освоєла Наталия Сератлич, два стриберни медалї принєсли Сара Планчак и Александра Дїкич, а бронзову медалю освоєл Лука Ґириц.

Цо ше дотика екипних змаганьох, кулски каратисти тиж були успишни, у кадетскей женскей конкуренциї дому принєсли єдно перше место, а у хлопскей треце место. Друге место завжали три юниорки Гайдука медзи котрима и Сара Планчак.

На основи посцигнутих успихох, каратисти би требали наступиц на Першенству Сербиї котре будзе отримане 12. октобра у Чачку.

(На насловней фотоґрафиї Сара Планчак стої друга з правого боку)

