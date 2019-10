Ище того тижня мож придац потвердзеня за дзецински додаток

КУЛА – Родичи котри примаю дзецински додаток маю обовязку же би найпознєйше по конєц того тижня у Услужним центру Општинскей управи Кула придали потвердзеня за дзеци же су уписани у порядней пририхтуюцей предшколскей, основношколскей и штредньошколскей настави.

Най здогаднєме, скорейших рокох термин за придаванє тих потвердзеньох бул по конєц октобра, а того року першобутно бул по 30 септембер, алє є накнадно предлужени ище за тидзень, по 5. октобер. Зоз Општинскей управи наглашую же потвердзеня нє буду примац накнадно.

Слово о потвердзеньох котри хаснователє дзецинского додатку у обовязки придавац два раз рочнє – кед обновюю право на дзецински додаток и кед дзеци упишу нови школски рок.

