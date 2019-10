Означени Медзинародни дзень старших особох у Беоґрадзе, участвовала Аранка Медєши зоз Коцура

БЕОҐРАД – З нагоди означованя Медзинародного дня старших особох, у Народней скупштини Републики Сербиї пондзелок, 30. септембра, була орґанизована трибина на тему ,,Сербия за шицки ґенерациї”.

Трибина почала святочно зоз гимну ,,Боже правде” котру одшпивал хор ,,Смилє” зоз Дому Бежанийска коса, а потим бешедовали министер за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня Влади Републики Сербиї Зоран Дьордєвич, як и о.д. директора Канцелариї за людски и меншински права Влади Републики Сербиї Сузана Паунович.

– Старши людзе углавним жию сами. Од коло 450 тисячи ґаздовствох у котрих жию старши, вецей як половка то ґаздовства у котрих старша особа жиє сама. Лєм єдна трецина старших жиє у истим обисцу зоз своїма дзецми. Нє шмеме забуц на тот податок, нє шмеме забуц же осаменосц проблем зоз котрим ше старши людзе часто стретаю – гварела Паунович.

Тиж визначела же тот Дзень старших нагода же би ше ище гласнєйше прегварело о правох старших особох котри представяю векши процент вкупного жительства, як и же їх социялне положенє и злєпшованє способу живота представя обовязку цалого дружтва, а Влада Сербиї пошвецена тому цилю.

О положеню старших особох у Сербиї бешедовали и предсидателька Управного одбору Здруженя гражданох ,,Моц приятельства” – Amity Надежда Сатарич, представнїца старших женох зоз Коцура Аранка Медєши, педаґоґ у пензиї з Беоґраду Мирослав Маринкович и член Вивершного одбору Здруженя пензионерох општини Врачар, Беоґрад Петар Трайкович.

Трибини присуствовали старши зоз седем городох и општинох зоз Сербиї – з Нового Пазару, Убу, Трстенику, Бору, Краґуєвцу, Сримскей Митровици и з Коцура, як и гражданє зоз вецей беоґрадских општинох.

Орґанизаторе тей трибини то Канцелария за людски и меншински права Влади Републики Сербиї у сотруднїцтве зоз компанию Color Media Communications.

