У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацетим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о сходу о сотруднїцтве помедзи вуковарско-сримску жупанию и АП Войводину у Вуковаре, як и о сходзе у НДНВ на хторим представени нарис интерного етичного кодексу НВУ „Руске слово” и Националного совиту Руснацох.

У рубрики „Нашо места”, медзи другима вистками, пише о гуманитарним концерту на котрим зберана помоц за лїченє Матея Дудаша зоз Коцура, о друженю старих у коцурским Каритасу, як и вистки зоз жабельскей општини. Ту и тема о наявеним звекшаню пензийох.

„Економия” пише о одкупу паприґи у Руским Керестуре и ламачки у вербаским и коцурским хотаре, а представени и резултати прешлорочного анкетованя польопривредних ґаздовствох.

„Култура и просвита” розпатра одволанє на конкурс за обявйованє кнїжкох Видавательного оддзелєня нашей Установи за 2020. рок, понукнути и звит зоз вистави „Твитература з мура” Емилиї Чизмар у Заводзе за културу войводянских Руснацох и промоциї кнїжки „Тиски квет” на руским и сербским язику академика Юлияна Тамаша.

На „Мозаїку” мож пречитац по чим познати млади Керестурци Филип Будински и Адриан Русковски.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Янко Кирда познатши як Байо месар з Керестура, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” зазначел Стретнуце младих Сербиї у Сримскей Митровици.

На бокох спортскей рубрики зазначени резултати у першенствених лиґох наших фодбалских клубох и резултати коцурских шахистох и керестурских рукометашох, а дати и звит зоз турнира у одбойки у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Дюрдьове.

На остатнїх бокох рубрика з рецептами наших читачох „Хладок и горуци тепши”.

