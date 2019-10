Вчера ше новосадски оводаше зишли у „Палчочки”

НОВИ САД – Вчера отримана перша годзина руского язика у тим школским року за наймладши дзеци у Новим Садзе. Годзини, як и прешлих рокох, трима вихователька Александра Колбас.

Спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа двом предшколским дзецом – Дариови Корпашови и Йованови Чулибркови додзелєла подзекованя за порядне нащивйованє годзинох руского язика у прешлим школским року. Подзекованє достанє и Яков Фурман хтори тераз уж школяр першей класи.

Ирина Папуґова поволала виховательку и дзеци же би участвовали у Литературно-подобовим конкурсу хтори у тим полрочю пошвецени писательови Михайлови Ковачови (1909–2005), а чию ше 110-рочнїцу народзеня означує 27. октобра.

Годзини руского язика у новосадскей Предшколскей установи „Радосне дзецинство” и обєкту „Палчочка” отримує ше дзекуюци закладаню Дружтва за руски язик. У тим школским року годзини ше буду отримовац стредами од 18 до 19 годзин.

