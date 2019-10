Предшколски дзеци достали учебнїки од Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци предшколскей, пририхтуюцей ґрупи у оддзелєню „Цицибан” ПУ „Бамби” у Руским Керестуре, вчера 3. октобра, достали Роботни лїстки „Руски язик”. Учебнїки обезпечує наш Национални совит, односно його Одбор за образованє, а уручел их предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Желько Ковач.

Окрем 37-ерих предшколских дзецох у Керестуре, роботни лїстки достаню и шесцеро предшколски дзеци у Коцуре и штверо у Дюрдьове. За шицки штерацец седем роботни лїстки Одбор за образованє обезпечел 22 825 динари.

Роботни лїстки „Руски язик”, авторкох Наталиї Зазуляк и Емилиї Костич, по одлуки Одбору за образованє, Национални совит предшколским дзецом дарує од 2013. року.

