Нєшка будзе схадзка Совиту МЗ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, нєшка на 20 годзин, у просторийох Месней заєднїци (МЗ) будзе отримана порядна дванаста схадзка МЗ на хторей, медзи иншим, предвидзене прилапйованє одлуки о купованю камиона за Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур.

На дньовим шоре буду вецей точки, медзи хторима и приношенє одлуки о прилапйованю предкладаня Финансийного плану за 2020. рок, потим информациї о преширйованю драги Керестур – Крущич, одлучованє о видаваню просторийох спортскей гали, як и информациї о єй зогриваню.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)