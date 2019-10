ДЮРДЬОВ – У спортскей сали Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове наютре Етно ґрупа „Василис” орґанизує свой перши Рочни концерт.

На нїм буду участвовац и Хор просвитних роботнїкох „Просветителї” зоз Нового Саду, Шестри Сочин зоз Сенти, Шпивацка ґрупа ДОНКТ „Прело” зоз Чуроґу и Женска шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Концерт почнє на 19 годзин. Уход шлєбодни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)