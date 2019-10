ЗМАЄВО – З нагоди Дня старих особох, парох вербаскей парохиї о. Вовк Иґор нащивел найстаршу жительку у Змаєве, Паулину Пап, народзену Вараниця.

Паулина ма 98 роки и з радосцу дочекала пароха о. Вовка. Парох зоз ню препровадзел приємни хвильки, а вирна ше и висповедала и прияла Святу причасц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)