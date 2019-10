Хвиля нєвигодна, алє орґанизация удатна

КУЛА – И попри тим же хвиля нє була вигодна, „Єшеньски фестивал квецаˮ у Кули заш лєм отримани вчера, 3. октобра, од 7 до 19 годзин.

И на тот завод викладачох зоз Руского Керестура нє було, док зоз Кули свойо ручни роботи, черепки за квеце виложела Наталия Садовски, а у попладньових годзинох на Фестивал вишло и Здруженє женох „Идеаˮ.

Як Рутенпрес дознава од директора Туристичного здруженя Општини Кула Владимира Станковича, того року ше приявели вецей як седемдзешат викладателє, а на Фестивалу присутни и найвекши дистрибутере квеца.

Зоз Керестуре на Фестивал пришли велї любителє квеца котри розпатрали, алє и куповали виложене рижнородне квеце, рижни еґзотични древка и прибор за гоби котри любя.

