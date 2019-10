Туристична орґанизация з Вербасу на Новосадским сайме

НОВИ САД – На Новосадским сайме отворени Медзинародни саям ,,ЛОРИСТ” у чиїх рамикох Медзинародни саям лову и риболову и Саям Еколоґиї од 2. по 6. октобер, як и Саям туризму од 3. по 5. октобер и Саям спорту од 3. по 6. октобер.

Предсидатель Скупштини АП Войводини Иштван Пастор отворел тоту значну манифестацию и гварел же вона представя новосадски, войводянски, сербски и реґионални бренд.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич наглашел же ,,ЛОРИСТ” представя єдну з найпрепознатлївших виставох Новосадского сайму. Того року присутни вецей як 500 викладаче зоз 20 жемох.

– Верим же нащивителє годни уживац у тим цо викладаче пририхтали и же шицки вєдно будземе робиц на ширеню свесци о тим же мушиме буц фокусирани на очуванє животного стредку, як и на його унапредзованє – гварел Вучевич.

На Сайме учествує и Туристична орґанизация Општини Вербас, дзе маю свой штанд. Директорка ТО Мария Златович-Арсениєвич и Орґанизатор за розвой и промоцию туристичного продукту Зденко Неурочни представя шицки актуалносци и интересантносци котри вербаска општина може понукнуц.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)