Транспарентносц у процедури одлучованя

На явни конкурс за видавательни 2020. рок, котри розписала НВУ „Руске слово”, приявели ше осем авторе, а найвецей сцигли рукописи за дзеци. Од идуцого року Установа „Руске слово” будзе отворена ґу шицким автором цо пишу на руским язику под єднакима условиями.

Конкурс, односно явна поволанка, була розписана од 1. януара по 1. септембер 2019. року за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох на руским язику у видавательним 2020. року з обласци поезиї, прози, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и за старших. Проблеми у руским видавательстве евидентни уж даскельо роки, та о нїх бешедуєме зоз директором НВУ „Руске слово” др Борисом Варґом и одвичательним редактором Видавательного оддзелєня „Руского слова” Миколом Шантом. О идеї розписованя конкурса директор Варґа гвари:

– НВУ „Руске слово” по першираз розписала єдну таку явну поволанку, з цильом же би ше наша Установа под єднаким правилами отворела ґу шицким автором цо пишу по руски, тих за котрих можебуц нє знаме, а окреме за авторох младшей ґенерациї. Так будзе кажди рок. У цилю нам тиж же бизме процедуру одлучованя о тим цо ше будзе видавац направели цо транспарентнєйше, алє по фахових критериюмох и у интересу фирми. То часц и моєй директорскей штиророчней програми водзеня Установи. Значи, шицким автором цо придали свой рукопис видавательна редакция НВУ „Руске слово” длужна одвитовац и благочасовоих обвисциц о тим яки плани з їх рукописами – визначел Варґа.

Резултати конкурса буду познати после того як фахово цела пречитаю рукописи, а нє познєйше од 31. децембра 2019. року. НВУ „Руске слово” нє будзе друковац кажди рукопис котри сцигнул на адресу, а о поступку з рукописом Установа будзе благочасово информовац авторох.

ГЛЄДАМЕ РИШЕНЄ ЗА СИСТЕМСКИ ПРОБЛЕМ

О чечуцих проблемох видавательства на руским язику директор Варґа окреме подцагнул:

– Главни системски проблем НВУ „Руске слово” и його видавательней дїялносци то нєдостаток средствох за публикованє кнїжкох, котри од держави децениями нє доставаме у порядней субвенциї. Средства котри углавним скорей були пристойни, од 2015. року 13 раз зменшани, цо угрожело цалу видавательну дїялносц. Прето зме примушени глєдац потримовку и конкуровац за средства. Дзепоєдни авторе сами обезпечели спонзорох и у поради зоз одвичательним редактором Миколом Шантом кнїжку ше им вида з вонка конкурса, а маме и средства котри достати на одредзених конкурсох, як цо то пияти том капиталних творох Гавриїла Костельника, або зборнїк роботох пошвецени 75-рочнїци нашей Установи. Циль нам же бизме видавали найширши спектер публикацийох – од народней кухарки по капитални Костельниково дїла и о тим цо ше будзе видавац будземе одлучовац вєдно – видавательна редакция и менаджмент Установи, а по правилнїку котри у пририхтованю. По моїм штиророчним плану Установи приоритет буду мац виданя за дзеци, котрих у 2019. року будзе рекордно – 5 од 9. И на конкурс за 2020. видавательни рок найвецей сцигли рукописи за дзеци – пояшнєл проблематику видавательства на руским язику Варґа.

СРЕДСТВА ЗОЗ ВЕЦЕЙ ЖРИДЛОХ

О проблематики видавательства одвичательни редактор Видавательного оддзелєня „Руского слова” Микола Шанта гвари:

– Средства за нашо кнїжки обезпечуєме зоз вецей жридлох, вшадзи покус и то по строго дефинованей конкурсней процедури. Резултати такого моделу финансованя – велька администрацийна процедура у хторей шицко важне, кажди датум, число бокох и кажда дробнїца, окрем самей кнїжки и писателя. На конкурсох ше ридко кеди достанє досц пенєжи же би ше могло закончиц проєкт на достоїнствени способ, почитуюци насампредз, автора и його труд и других сотруднїкох цо робя на кнїжки. Углавним ше покрию лєм друкарски трошки. З другого боку, кед превипитаме и себе як заєднїцу, придземе до заключеня же зоз власних жридлох наша заєднїца у тим року, як и влонї, нє финансовала анї єден видавательни проєкт. На конкурсох цо их розписує Одбор за културу Националного совиту и Завод за културу войводянских Руснацох, нажаль, нєт модела достац средства за друкованє кнїжки, цо нонсенс и то би виправиц. Ми, як заєднїца, мушиме указац же нам руска кнїжка важна, як и часопис по руски тиж. А то укажеме теди кед видвоїме средства за тото. Но, и попри нєвигодней ситуациї за видавнїцтво, ми функционуєме у рамикох яки нам держава предписала и намагаме ше обявиц од 5 до 10 кнїжки рочнє – гварел Шанта.

Окрем тих рукописох цо послати на конкурс, у 2020. року буду обявени виданя котри часц проєктного финансованя, самофинансованя, або окремних проєктох Установи. Явна поволанка за видавательни 2021. рок будзе розписана 1. януара 2020. року.

ШИРОКИ СПЕКТЕР ПУБЛИКАЦИЙОХ

