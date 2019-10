Критика зоз „Шитка” у Прометейовим виданю

НОВИ САД –Тих дньох зоз друку вишла кнїжка „Людзе на бурї” словенского писателя Милана Петека Левокового на сербским язику у новосадскей Видавательней хижи „Прометей”, у прекладзе Катї Хузян, професорки росийского язика, за чийо рамики подобове ришенє дала Александра Єлушич. У тим виданю вишла и критика Олени Планчак-Сакач, хтору вона обявела у своєй кнїжки „Шитко”. Час зоз критики Планчак-Сакачовей стої и на рамикох книжки.

– Ище єдно потвердзенє сцигло мнє особнє, алє и рускей литературней критики же и нашо авторе можу компетентно писац о кнїжкох. Кнїжка „Шитко”, попри награди часописа „Шветлосц” „Микола М. Кочиш”, достала ище єдну сатисфакцию и викрочела зоз узких руских литературних рамикох до сербскей и словенскей литератури, цо ми окреме мило, бо так будзе жиц и у тих двох язикох и литературох – гварела за Рутенпрес Планчак-Сакачова.

