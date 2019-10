Роботни лїстки и дюрдьовским предшколцом

ДЮРДЬОВ – Штверим дзецом предшколского возросту зоз Мишаней ґрупи Предшколскей установи „Дзецинство” обєкт „Дюрдєвак” у Дюрдьове вчера пополадню уручени Роботни лїстки „Руски язик”.

Роботни лїстки обезпечел Национални совит рускей националней меншини, односно його Одбор за образованє, а дзецом их уручел Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту.

-Наздавам ше же ше шицки тоти дзеци нарок упишу до першей класи руского оддзелєня. Окрем кнїжкох до предшколских установох придати таблїчки за стипендиї. Видзи нам ше же пракса стипендованя предшколских дзецох и школярох першей класи руского оддзелєня дали добри резултати – гварел предсидатель Желько Ковач.

