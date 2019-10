Лазар Дьордєвич участвовал у Школи людских правох за младих

БЕОҐРАД – Лазар Дьордєвич, школяр Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, участвовал у Школи людских правох за младих хтору орґанизує Гелсиншски одбор за людски права у Сербиї у сотруднїцтве зоз Инициятиву младих за людски права. Школа була отримана у Беоґрадзе од 27. септембра по 2. октобер, а у тей школи участвовали двацецтройо школяре зоз цалей Сербиї.

Лазар ше на конкурс приявл на инициятиву педаґоґи керестурскей Школи Любици Нярадийовей, а у Хижи людских правох у Беоґрадзе штредньошколци од присутних викладачох мали нагоду слухац о теориї цо то людски права, о медийох и людских правох, о правох и положеню LGBTTIQ заєднїци, о правох женох и родней ровноправносци и других темох.

Школу ше орґанизує у рамикох проєкту хтори финансує Делеґация Европскей униї и Републики Сербиї, а першираз є отримана 2008. року.

