Беоґрадски Саям кнїжкох будзе од 20. по 27. октобер

БЕОҐРАД – Тогорочни 64. Медзинародни саям кнїжкох, од 20. по 27. октобер будзе отримани под мотом „Писмо=глава” у Беоґрадзе, а свой штанд, як то узвичаєне, будзе мац и наша НВУ „Руске слово”.

През осем днї нащивителє годни спатриц актуалну продукцию 500 викладачох, з котрих 60 зоз иножемства, и по вигодних ценох купиц найновши виданя, антикварни кнїжки и стрипи.

На тогорочним Сайме велька повага будзе унапрямена на живот и дїло Данила Киша, Милорада Павича и Оскара Давича, чийо рочнїци шмерци ше означує у 2019. року.

Школски дзень на Сайму кнїжкох будзе штварток, 24. октобер.

