Визуални идентитет литератури

У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе прешлого тижня отворена интересантна литературно-визуална вистава Емилиї Чизмар „Twitterатура з мура” пред красним числом, углавном, младшей публики. Слово о кратких онлайн сообщеньох Чизмаровей котри до визуалней форми присподобел дизайнер младежского часописа МАК Златко Емейди. Вистава проєкт НВУ „Руске слово”, а реализована є зоз финансийну потримовку Заводу за културу войводянских Руснацох.

У вше швидшим темпу живота кратки форми у литератури вше баржей популарни. Твити Чизмаровей у визуалним смислу здабу на кратки СМС порученя, а записани су так як нєшка бешедую и роздумую млади. Приповедка виприповедана лапидарно у лєм даскелїх шорикох, а єй циль, углавним, прицагнуц и затримац увагу публики, нашмеяц и поентовац, на швидко и на кратко. През гумор и сатиру Чизмарова благо критикує одредзени дружтвени норми и розбива стереотипи указуюци на одредзени збуваня у нашей заєднїци, а источашнє тоти твити илустративно указую цо нєшка интересує младеж, нови ґенерациї.

Кратки литературни форми у историї литератури познати од давна, як цо то присловки, загадки, афоризми и вици… и тоти форми у ширших дружтвених пасмох вше були популарни пре швидке сцигованє до поенти. Нєшка тому вшелїяк доприноша и нови медиї як цо то социялни мрежи, а єдна з нїх праве и Твитер.

„Twitterатура з мура” Чизмаровей як „Литература з мура” виходзи зоз твардих рамикох институцийох як цо то видавательни хижи и виходзи зоз стандардизованих литературних жанрох. То єден цалком нови приступ у писаню у хторим авторка сце буц цо блїзша зоз публику, сце буц у контакту и сце мац повторну информацию такой о тим цо пише.

Час єдини судия хтори укаже кельо таки приступ ґу литератури ма будучносц, бо думаня, вшелїяк, подзелєни. Нє треба ту забуц же през историю литератури и таки помодни пробованя лєм ридки прежили час, як Петрарка и сонет, Сервантес и пикарски роман. Форма прежила лєм пре змист, цо значи же змист заш лєм найважнєйши.

Визуализация литератури нєшка лапа крочаї зоз часом у хторим жиєме дзе шицко подредзене симболу, знаку и слики. Ґу новим способом ше треба прилагодзиц на час же би нас час нє преґажел. А упечаток зоз вистави Чизмаровей и тот же вельке число младих хтори ю пришли потримац указує на два ствари. Перша, же нашо млади конєчно знаю дзе ше находзи Завод за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, и друга, же их „Twitterатура з мура” интересує, же за ню знаю и же ю читаю. Публики єст, треба ю лєм заинтересовац.

