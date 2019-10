КОЦУР – Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Желько Ковач вчера, 4. октобра, нащивел и руску ґрупу у Предшколскей установи ,,Герлїчка” у Коцуре.

Шесцерим предшколским дзецом з тей нагоди принєсол учебнїки котри им обезпечує наш Национални совит.

У питаню Роботни лїстки „Руски язик”, авторкох Наталиї Зазуляк и Емилиї Костич, котри од 2013. року, по одлуки Одбору за образованє, Национални совит дарує предшколским дзецом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)