Кнїжка рока о музики у Сербиї

НОВИ САД – Кнїжка „Музика и слово“ Душана Михалека, визначного музиколоґа з Израїлу, у котрей обявени и два тексти котри премиєрно вишли у нашим часопису „Шветлосц“, преглашена за кнїжку рока о музики у Сербиї.

Кнїжка достала престижну награду „Павле Стефанович“ Здруженя композиторох Сербиї.

З тей нагоди, видаватель „Прометей“, нєшка на 12 годзин, орґанизує новосадску святочносц у своїх просторийох (Милетичова улїца), а святочне додзельованє награди исти дзень, на 20 годзин, у беоґрадским Студентским културним центре (Официрски дом), на Квитней площи, на початку концерта Трибини композиторох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)