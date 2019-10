Принєшена одлука о купованю огньогасного камиону

РУСКИ КЕРЕСТУР – На дванастей схадзки Совиту Месней заєднїци хтора отримана пияток, 4. октобра у Руским Керестуре, принєшена одлука о купованю огньогасного камиона за Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД), прилапене предкладанє Финансийного плану за 2020. рок, дати подробнєйши информациї о преширйованю драги Керестур–Крущич, як и о зогриваню зоз ґазом Спортскей гали, а дати и предклад керестурских улїчкох у хторих треба закончиц платанє дзирох.

Як на схадзки визначел предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, у планє було увесц огньогасни камион зоз иножемства понеже векшина огньогасних камионох хтори на предай у Сербиї стари коло 45 роки. Медзитим, зоз иножемства мож увесц лєм огньогасни камион хтори ма Евро 3 мотор же би ше го могло реґистровац, а таки огньогасни камиони коштаю вельо вецей од суми назбераних средствох. За назберани 2,5 милиони динари, у иножемстве могло купиц лєм специялну наменкову превозку, алє нє огньогасни камион, а понеже по конкурсу средства наменково и муша ше потрошиц виключно за купованє огньогасного камиона, принєшена одлука же би ше превозку заш лєм купело у Сербиї. Камион, потим як прейдзе одвитуюци атести Аґенциї за безпечносц у транспорту, будзе купени у Беоґрадзе и наглашене же таки камион зоз 2001. року и зоз 4 500 литри води будзе цалком достаточни за Руски Керестур.

На схадзки прилапени и предклад Финансийного плану за 2020. рок, за хтори предвидзене 5 941 000 динари, а 1 200 000 динари предвидзени за ґаз, за зогриванє Спортскей гали хторе би требало нєодлуга и почац, такой по подписованю контракта. Медзитим, пред тим як будзе пущени ґаз, нєобходне понамесцац радиятори и пририхтац их за хаснованє.

По пиятей точки дньового шору, дати подробнєйши информациї о реконструкциї драги Руски Керестур–Крущич, за хтору явна набавка розписана, а хтора будзе преширена на стандардни шейсц метери и кед хвиля допущи, драга би требала буц закончена по нови рок. На схадзки тиж спомнуте же робота на платаню дзирох на керестурских калдермох дочасово застановена пре нєдостаток средствох, алє понеже явна набавка розписана, нєодлуга ше почнє зоз закончованьом нєпоплатаних дзирох.

