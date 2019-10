Почал Дзецински тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка по 13. октобер, як у цалей Сербиї так и у шицких образовних установох у Руским Керестуре, будзе означени Дзецински тидзень, а того року з мотивом „Най кажде дзецко – свойо право ма лєгкоˮ.

У Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмякˮ през рижни активносци будзе означени Дзецински тидзень, та так за школярох Ґимназиї, а тиж и школярох нїзших класох ОШ, заплановани квиз „Забавна математикаˮ, а заплановани и даскельо нащиви – школи „Милан Петрович” у Новим Садзе, Здруженю „Белава птицаˮ у Кули, а за школярох з интернату предвидзена нащива Водици.

Дзецински тидзень будзе означени и у Оддзелєню дзецинскей заградки „Цицибанˮ за дзеци шицких возросних ґрупох, Попри подобових активносцох, як цо правенє плакати и бавеню зоз цестом, дзецом будзе орґанизовани и диско, театрална представа, як и рижни спортски активносци. У складзе зоз тогорочним мотом тижня хтори пошвецени дзецом, заплановане и упознаванє зоз правами дзецох.

(На фотоґрафиї зазначени Дзецински тидзнеь з предходних рокох).

