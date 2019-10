И у Коцуре тот тидзень у знаку дзецох

КОЦУР – У обидвох образовних установох у Коцуре, у ОШ „Братство єдинство“ и дзецинскей заградки „Герлїчка“, од 7. по 13. октобер будзе означена традицийна манифестация Дзецински тидзень. Мото того року то „Най кажде дзецко – свойо право ма лєгкоˮ.

За кажди дзень тей манифестациї обдумани рижни активносци, едукативно-забавного и гуманитарного гарактеру. У Школи буду рижни роботнї, квизи, дружтвени бависка и спортски змаганя, прилагодзени школяром нїзших, алє и висших класох. Медзи иншим, школяре нащивя Библиотеку у Коцуре и буду ше дружиц з писательом Бранком Стефановичом, нащивя и Етно клуб, як и Ґеронтолоґийни центер, Месну заєднїцу, Огньогасни дом, а школяре висших класох – члени Школярского парламенту нащивя и предсидателя Општини Вербас.

За дзеци у „Герлїчки” воспитачки обдумали активносци прилагодзени возросту дзецох у цалодньових и полудньових воспитних ґрупох, та буду отримани рижни креативни роботнї, музични и спортски бависка.

