У Коцуре була Служба за старих и хорих

КОЦУР – Всоботу, 5. октобра, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре була отримана Служба Божа за стари и хори особи.

Служба почала на 10 годзин, а служели ю парох коцурски о. Владислав Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко. Значне число вирних ше на Служби помодлєли за шицких.

Понеже урядово 1. октобер Медзинародни дзень старих и хорих, а цали мешац у знаку старших особох, у грекокатолїцкей церкви ше уж даскельо роки вше першей соботи у мешацу на 10 годзин служи Службу за стари и хори особи, обезпечена и превозка за тих котри нє маю як присц, а пред Службу Божу ше можу и висповедац.

