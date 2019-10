Дюрдьовски школяре заплановали велї активносци

ДЮРДЬОВ – Дзеци, школяре и заняти у Основней школи „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи (ПУ) „Дзецинство”, обєкт „Дюрдєвак” у Дюрдьове, нєшка починаю зоз активносци з нагоди означованя Дзецинского тижня.

Дзеци зоз ПУ нєшка буду патриц театралну представу „Товаришство без хиби”, наютре нащивя оштински библиотеку у Дюрдьове, а на стреду буду ушорйовац двор вєдно зоз родичами. На штварток дзеци нащивя писателє котри пишу за дзецински часопис „Витез”, а на пияток свойо ручно направени продукти буду предавац на традицийним Вашару котри будзе отворени на 11,30 годзин опрез будинка.

Школяре ОШ у тим тижню буду мац вецей роботнї на тему тогорочного мота дзецинского тижня у Републики Сербиї – „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгкоˮ. Вони на нїх буду писац писмени состави, рисовац и бешедовац о тей теми, а акцент будзе на правох дзецка, алє и на обовязкох котри ше подрозумює вєдно зоз правами дзецка. На пияток, школяре од першей по штварту класу, у биоскопу у Зренянину буду патриц рисовани филм „Краль лєвох”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)