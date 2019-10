Школа „Петро Кузмяк” достала припознанє за проєкт „СТЕМ дзивки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа и Ґимназия „Петро Кузмяк” достала окремне припознанє од Темпус фондациї под назву „Euroguidance centar” за проєкт „СТЕМ дзивки Петро Кузмяк школи” чийо авторки професорки Наталия Будински, Бояна Милєнич, Тереза Катона и Кристина Сабадош.

СТЕМ образованє подрозумює комбинованє природних предметох, математики, инженєрства и технолоґиї як єдинственого и интердисциплинарного концепта, а сам проєкт промовує занїманя зоз обласцох природних предметох и математики, як и активносци матурантох штреднїх школох зоз фокусом на дзивчата, понеже фаховцох зоз обласцох природних наукох, а окреме дзивчата, у дефициту у цалим швеце.

Припознанє уручене на конференциї „Кариєрне унапрямованє и совитованє у Републики Сербиї и Европи” хтора отимана у сотруднїцтве зоз Министерством младих и спорту.

