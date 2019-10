Рукометаше Русину одбавели нєришено

РУСКИ КЕРЕСТУР – У трецим колє у Трецей рукометней лиґи сивер „Сиверˮ, Рукометни клуб (РК) „Русинˮ всоботу, 5. октобра,одбавел нєришено зоз РК „Обилич” з Нового Кнежевцу 26꞉26(14꞉11)

Пред коло 50 патрачами, за Русин бавели Мудри М (5), Тома Ф, Гербут С. (9), Виславски М., Салак В. (4), Варґа И. (4), Мудри В., Югик Б. (4).

Судийове на змаганю були Никола Зорич и Милош Зелич, а делеґат Саня Дронякович.

После того змаганя Русин спаднул на седме место на таблїчки, а у идуцим колє будзе бавиц на домашнїм терену процив РК „Сивец 69/2”.

