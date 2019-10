Русин поражени у Раткове

РАТКОВО – У осмим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, внєдзелю 6. октобра, на госцуюцим терену у Раткове процив ФК „Раднички 1918ˮ, ФК „Русинˮ поражени з резултатом 5:2 (3:0).

На змаганю бавели: М. Надь, Д. Веселинович, Б. Голик, Б. Надь, В. Вуйович, Д. Павлович, Д. Давидович, С. Дюканович, Б. Бранкович, А. Чизмар, Ф. Вуйович.

На замени бавели Ф. Тома, П. Фаркаш, К. Боднар., Й. Гарди и И. Маньош, а ґоли за Русин дали Д. Давидович и Д. Веселинович.

Русин тераз спаднул на дзевяте место на таблїчки, а у идуцим колє будзе бавиц на нєдзелю, 13. октобра на домашнїм терену процив „ФК Омладинацˮ зоз Буковцу.

