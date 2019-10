Искра страцела у Змаєве

КОЦУР – У рамикох 8. кола Подручней лиґи Суботица, ФК „Искра“ зоз Коцура, внєдзелю 6. октобра, у Змаєве процив домашнього ФК „Обилич“ одбавела општинске дерби змаганє и страцела зоз резултатом 1:0.

Змаганє одлучел пенал, котри судия досудзел за домашню екипу, гоч було очиглядне же фаул нє бул у каребним просторе.

После 10 одбавених колох Искра на 12. месце на таблїчки, а освоєла 9 боди.

У шлїдуюцим колу ФК „Искра“ на домашнїм терену дочека екипу Сенти зоз истоменого места.

