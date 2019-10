Закончена акция збераня школского прибору у Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция збераня средствох за купованє школского прибору школяром цо го нє були у можлївосци набавиц, котру започали волонтере Каритасу на уровню керестурскей парохиї концом авґуста, тирвала по конєц септембра 2019. року и закончена є тих дньох.

Акция була успишна и назберани средства за шеснацецеро дзеци, котрим уручени бони у одредзеней вредносци. З тима бонами могли пойсц до кнїжкарнї „Линеаˮ и там их потрошиц.

У тей акциї назберане и досц половного школского прибору котри тиж подзелєни кому бул найпотребнєйши.

Волонтере Каритасу виявели за Рутенпрес же су порихтани помогнуц, кед же дакому ище дацо хиби.

