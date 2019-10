Бачка остала єденастопласована

ДЮРДЬОВ – У 10. колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, внєдзелю 6. октобра єденастопласовани ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова дочекал другопласовани ФК „Шайкаш 1908” зоз Ковилю.

Змаганє помедзи ФК „Бачка 1923” и ФК „Шайкаш 1908” закончене з резултатом 3:2 (1:0). Ґол за Бачку посцигли Иґнїч у 45. минути, Солдат у 70. минути и Петрович у 75. минути.

После того змаганя ФК „Бачка 1923” остава на єденастим месце на таблїчки Подручней фодбалскей лиґи з трома бодами вецей, односно з 12 бодами.

У шлїдуюцим 11. колу ФК „Бачка 1923” будзе госцовац на терену дванастопласованого ФК „Фрушкогорски партизан” у Буковцу. Змаганє ше отрима на соботу 12. октобра на 15 годзин.

