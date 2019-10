Богородица нас защицує

ПЕТРОВЦИ (ГОРВАТСКА) – У Петровцох, внєдзелю 6. октобра, преславене швето Покрова Пресвятей Богородици и Кирбай, а шветочну Литурґию служел о. Милан Стипич, апостолски управитель Крижевскей епархиї.

Як сообщене на сайту Крижевскей епархиї, сослужели о. Владимир Мудри, о. Владимир Маґоч, о. Олеґ Закалюк, о. Михайло Режак, о. Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка, о. Мате Шполяр и о. Стєпан Маруславац. Домашнї парох и владически викар о. Владимир Седлак предводзел шпиванє.

Апостолски управитель Стипич у казанї бешедовал о наставаню швета Покрова Пресвятей Богородици и о його смислу и значеню за живот християнох. Вон наглашел же у Богородици вше маме защитнїцу, хтора нас розуми и вше ше за нас модлї.

