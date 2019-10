Почало означованє Дзецинского тижня у Коцуре

КОЦУР – У обидвох коцурских образовних установох вчера, 7. октобра, почало означованє Дзецинского тижня, з мотом „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгкоˮ.

За кажди дзень тей традицийней манифестациї обдумани рижни активносци, едукативно-забавного и гуманитарного гарактеру. За дзеци у „Герлїчки” воспитачки обдумали активносци прилагодзени возросту дзецох у цалодньових и полудньових воспитних ґрупох, та ше так вчера прешейтали з дзецми по центру валала, дзе дзеци опрез Дому култури на асфалту рисовали порученя з нагоди Дзецинского тижня.

У Школи по конєц тижня тиж буду рижни роботнї, квизи, дружтвени бависка и спортски змаганя, прилагодзени школяром нїзших, алє и висших класох. Школяре нїзших класох вчера рисовали на асфалту на тему „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгкоˮ, а школяре висших класох рихтали роботи за литературни конкурс на тогорочну тему и за подобови конкурс на тему ,,З кнїжку ґу гвиздомˮ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)