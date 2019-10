Означени рок иснованя Етно ґрупи „Василис”

ДЮРДЬОВ – У викенду за нами, всоботу 5. октобра, Етно ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова отримала свой перши Рочни концерт з нагоди означованя першого року иснованя.

На концерту Етно ґрупа одшпивала вецей народни шпиванки на сербским язику, як и їх госци – Хор просвитних роботнїкох „Просветителї” зоз Нового Саду, Шестри Сочин зоз Сенти, Шпивацка ґрупа ДОНКТ „Прело” зоз Чуроґу и Женска шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова котра виведла вецей народни и забавни шпиванки на руским язику.

Концерт отримани у полним голу Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, а у публики були и троме священїки зоз православних парохийох у Дюрдьове и Жаблю, як и грекокатолїцки священїк о. Михаил Холошняй котри служи у Дюрдьове и Ґосподїнцох. Концерт отворел предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич.

