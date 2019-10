Актив женох ше представел на Фестивалу єдзеня у Раковцу

КОЦУР/РАКОВАЦ – У Раковцу всоботу, 5. октобра, отримани 9. Фестивал єдзеня под назву ,,Алє ше дакеди добре єдло” на котрим ше представели и жени зоз Активу женох КУД ,,Жатва” зоз Коцура.

Шицки нащивителє мали нагоду покоштовац рижни лакотки котри на Фестивалу були виложени. Тогорочна тема була ,,Колачи котри ше рихта за швета”, та так коцурски жени порихтали рижни покераї, алє и Паску.

На фестивалу тиж була приказана и вистава женскей творчосци, а шицко було провадзене зоз културно-уметнїцку програму.

Спонзоре Фестивалу єдзеня у Раковцу були СО Беочин, Покраїнски секретарият за привреду и туризем, Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство, у орґанизациї Здруженя ,,Горска ружа” Раковац.

