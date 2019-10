Нєшка округли стол о образованю националних меншинох

НОВИ САД – Академска инициятива „Форум 10” нєшка у Новим Садзе орґанизує округли стол на тему „Образованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї – можлївосц за имплементацию концепта интеркултуралного образованя”.

Уводне викладанє на сходзе будз мац и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач на исту тему як и Анико Єрас, предсидателгка Вивершного одбору Националниого совиту Мадярох – „Право на образованє припаднїкох/цох националних меншинох на мацеринским язику – виволаня у настави”. Свойо викладанє будзе мац и Мирослав Кевежди о виволаньох и препреченьох интеркултуралносци у Сербиї, як и Тео Тараниш спред орґанизатора.

У дискусиї ше будзе пробовац дефиновац проблеми и виволаня з хторима ше припаднїки националних меншинох зочую у витворйованю права на обвразованє на мацеринским язику, як и котри пременки потребне запровадзиц у образованей системи Републики Сербиї же би ше их превозишло.

Проєкт „Мапованє виволаньох у имплементациї образованя на язикох националних меншинох и потримовка концепту интеркултуралного образованя” потримала Фондация за отворене дружтво.

Модератор округлого столу будзе Фахрудин Кладничанин, а будзе отримани у Готелу „Парк”.

