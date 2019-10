Руснаци предлужую зоз своїм проєктом

БЕОҐРАД – Внєдзелю, 6. октобра, у церкви Криста Краля (Крунска 24) после Служби Божей, отримани сход у рамикох проєкта „Нови гласнїк Руснацох у културним просторе Сербиї и Европи” котри финансує Завод за културу войводянских Руснацох.

Попри крашнє препровадзених хвилькох порадзене же шлїдуюце стретнуце будзе отримане 20. октобра и пошвецене Културней манифестациї „Костельникова єшень” кед ше повола наших писательох, рецитаторох, а будзе нагоди и за нашу руску писню.

Най здогаднєме, потераз у рамикох того проєкта, 7. юния, була промоция прекладу Библиї по руски у Народней бибиотеки, а тоту вистку пренєсла и на РТС 1 под насловом „Нови Завет на русинском језику”.

