БУДИСАВА – У рамикох Дзецинского тижня, котри ше отримує од 7. по 13. октобер под мотом „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгкоˮ, нєшка у библиотеки „Ендре Ади” у Будисави, будзе орґанизоване друженє зоз нашу писательку Меланию Римар.

Друженє з дзецми почнє на 16 годзин, а библиотека ше находзи у Войводянскей 137 у Будисави.

