Безплатни упис до Библиотеки

КОЦУР/ВЕРБАС – З нагоди означована Дзецинского тижня, и пре наполнєни трицец роки як усвоєна Конвенция Зєдинєних нацийох о правох дзецка, у Народней библиотеки ,,Данило Киш” у Вербаше и у шицких єй оддзелєньох, у периоду од 7. по 13. октобер, годно обновиц упис, а тиж и безплатно ше уписац.

Тото важи за шицких школярох основних и стреднїх школох вербаскей општини, як и за наймладших будуцих читачох.

За шицких гражданох, по законченю Дзецинского тижня, у периоду од 14. по 19. октобер, будзе оможлївене уписац ше по 50 одсто нїзшей цени пре акцию ,,Октобер мешац кнїжки”.

Колектив Народней библиотеки ,,Данило Киш” поволує шицких школярох и гражданох котри нє маю членски карточки, же би ше пришли уписац.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)