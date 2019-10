Друженє з писательом з нагоди Дзецинского тижня

КОЦУР – У обидвох образовних установох у Коцуре, ОШ ,,Братство єдинствоˮ и Предшколскей установи ,,Герлїчкаˮ предлужене означованє традийней манифестациї Дзецински тидзень, з мотом „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгкоˮ.

Школяре першей класи Основней школи вчера, 8. октобра, вєдно зоз своїма учительками Славицу Чельовски и Виолету Рашета и учительом Данилом Мученскийом нащивели коцурску Библиотеку ,,Данило Кишˮ и дружели ше зоз писательом Бранком Стефановичом.

Програму отворела библиотекарка Весна Пешут Радошевич, а писатель Стефанович дзецом читал виривки зоз своїх кнїїжкох, писнї и приповедки и бешедовал з нїма о значносци Дзецинского тижня, як и о любови, друженю, радосци и других їм цикавих темох. Библиотекарка Весна пречитала даскельо писнї и приповедки на руским язику, а ошмихи на дзецинских тварох и аплаузи значели же им були приємни тоти хвильки у Дзецинским тижню.

Нєшка у Школи за школярох нїзших класох плановани спортски дзень и ,,Бависка без гранїцохˮ, а школяре висших класох укажу свойо знаня на ,,Язичним квизуˮ.

