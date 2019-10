Михаил Дудаш промотер на Школярским парламенту

НОВИ САД – У рамикох Дзецинского тижня, котри ше отримує од 7. по 13. октобер под мотом „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгкоˮ, будзе отримани Школярски парламент на хторим будзе участвовац и його промотер атлетичар Михаил Дудаш.

Школярски парламент того року ше першираз нашол у рижнородней програми тей манифестациї, а задумани є так же би на нїм участвовали млади котри би бешедовали о им интересантних темох, а Дудаш котри уж пейц роки промотер тей манифестациї, будзе бешедовац о важносци здравого стилу живота.

Школярски парламент будзе отримани у Скупштини городу на штварток, 10. октобра на 12 годзин.

