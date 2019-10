У Сенти бул Медзинародни фолклорни фестивал

СЕНТА – На 10. Медзинародним дзецинским фолклорним фестивалу хтори отримани 5. октобра у Сенти, участвовали и дзеци фолклорней секциї Дома култури Руски Керестур. На Фестивалу наступели 850-ецеро учашнїки зоз Сербиї и сушедних жемох, зоз цильом же би облєчени до народного облєчива, зоз танцом и музику, представели свой народ и традицию.

На Фестивалу, хтори наволани „Свойо любим, цудзе почитуємˮ, керестурски дзеци ше представели зоз хореоґрафию „Ша я тебе дамˮ хторих пририхтал Сашо Палєнкаш, а у провадзеню оркестра Дома култури под руководством Мирка Преґуна.

Манифестацию орґанизовал Сербски културни центер „Стеван Сремацˮ

