У Школи бул Фестивал науки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох означованя Дзецинского тижня, у Школи „Петро Кузмяк” вчера отримани Фестивал науки, док дзеци у дзецинскей заградки „Цицибан” мали дзень пошвецени музичним активносцом.

Фестивал науки у Школи бул пошвецени применьованю микробитох у настави у рижних предметох, а орґанизовани є як часц проєкту „Школа за 21 вик” дзе керестурска школа уключена од марца того року.

Фестивал були нащивиц и хаснователє Здруженя МНРО „Плава птица” зоз Кули, як и даскельо школяре зоз наставнїцу з ОШ „Нестор Жучни” зоз сушедного Лалитю.

У рамикох Дзецинского тижня дзеци у шицких возросних ґрупох у дзецинскей заградки „Цицибан” нєшка мали дзень пошвецени музики та шпивали и танцовали у диску, док дзень пред тим мали подобово роботнї зоз цестом.

Нєшка школяре керестурскей основней школи пойду нащивиц специялну основну школу „Милан Петрович” у Новим Садзе, а на пияток у Школи будзе орґанизовани єшеньски крос.

У дзецинскей заградки нєшка дзень пошвецени спортским активносцом, а наютре будзе виведзена дзецинска представа „Хижа у швеце хробачкох”.

