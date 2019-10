Отримани квиз „ Забавна математика”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок 7. октобра, у рамикох дзецинского тижня у Основней школи „Петро Кузмяк” отримани уж традицийни квиз „Забавна математика” на котрим участвовали домашнї школяре трецей и штвартей класи, як и госцуюци школяре зоз Коцура зоз ОШ „Братство єдинство”.

През рижни интересанти математични задатки змагали ше обидва екипи котри указали високи уровень знаня, алє на тот завод ше визначела домашня екипа зоз керестурскей школи.

Квиз „Забавна математика” и того року пририхтали школяре штвартей класи керестурскей штреднєй школи – Оґнєн Дудаш, Сара Мармила, Марко Буила и Тереза Будински, як и Марина Надь школярка трецей класи у сотруднїцтве зоз професорками математики Леону Сабо и Оливеру Винаї.

Най здогаднєме, тогорочни мото дзецинского тижня глаши „Най кажде дзецко – свойо право ужива лєгко”, з нагоди 30-рочнїци од прилапйованя Конвенциї о правох дзецка на зашеданю Зєдинєних нацийох у Женеви 20. новембра 1989. року.

